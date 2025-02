Lanazione.it - Il Keu, lo scandalo e il processo. L’udienza preliminare si allunga. Da sciogliere il nodo abuso d’ufficio

Un groviglio di eccezioni e di questioni. Ancora udienze tecniche e lunghe, per ilscaturito dall’inchiesta della procura antimafia che quattro anni fa mise sotto choc la Toscana e la politica sconvolgendo anche la Valdera e il distretto del Cuoio. Ma a che punto siamo a livello giudiziario con l’inchiesta Keu? I responsabili civili, di fatto, si sono costituiti e hanno formulato ieri al giudice tutta una serie di eccezioni relative alle rispettive "chiamate" sulle quali il gup si è riservato, rinviando – dopo tre ore di aula – alla prossima udienza del 14 marzo. Sono stati citati – non tutti da tutte le parti – come responsabili civili l’Associazione Conciatori, Consorzio Depuratore di Santa Croce, Consorzio Aquarno, Società Lerose Srl, Comune di Santa Croce (questo, si apprende, chiamato da nove parti civili costituite) e anche la Regione Toscana.