Il grande jazz di Franco D’Andrea in scena alla Camera del lavoro

Oggidel, auditorium Di Vittorio, per la rassegna die classica contemporanea "Atelier Musicale", giuntaXXX edizione, va in. Il pianista propone un percorso nella musica di due tra gli autori che maggiormente ama: Thelonious Monk e Duke Ellington, aggiungendo alle loro anche le proprie composizioni. Un’operazione che prosegue il suo rapporto con la musica dei due giganti americani del, di cui è tra i pochi a saper veramente tradurre il pensiero compositivo in una musica personale e coerente con le pagine originali. Nato a Merano, ma residente a Milano sin dagli anni ’70,è stato un enfant prodige delitaliano, ha guidato formazioni prestigiose come i suoi celebri quartetti e il Modern Art Trio, ha partecipatostorica esperienza del Perigeo; ha collaborato con tanti artefici delnazionale e internazionale, tra cui Enrico Rava, Paolo Fresu, Aldo Romano e tantissimi altri.