Ilfoglio.it - Il gran rifiuto di Lancet e del British Medical Journal

Leggi su Ilfoglio.it

L'ultima mossa dell'amministrazione Trump, volta a imporre la ritrattazione di articoli scientifici, ha sollevato una questione dide rilievo: la volontà delle principali riviste di difendere l'integrità del processo di divulgazione del sapere. In risposta a tale pressione, le pagine di due istituzioni internazionali – The?e il BMJ – hanno espresso unnetto alla ritrattazione, segnando un punto di svolta decisivo. The?espone chiaramente che “l'attacco sistematico alla libertà di ricerca non è solo un affronto contro i ricercatori, ma mina anche la capacità della società di accedere a informazioni veritiere e fondamentali per la salute pubblica”. Questo passaggio sottolinea come la decisione di non rimuovere gli articoli rappresenti un atto di resistenza contro l'imposizione di una visione univoca e, al contempo, tuteli il diritto della collettività a conoscere le evidenze complete, senza filtri o revisioni imposte da interessi esterni.