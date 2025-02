Lanazione.it - "Il giorno del ricordo". Il confine orientale con Roberto Curtolo

Domani alle 18 appuntamento al Circolo artistico di Arezzo con "Ildel: confini di terra e confini dell’anima. Ild’Italia" a cura di. Il 10 febbraio rappresenta la giornata istituzionale intitolata. aldei Martiri delle foibe e degli Esuli Giuliano dalmati. In questo momento di grave difficoltà internazionale riflettere sul tema dei Confini attraverso la storia del nostroe delle vicende che lo hanno determinato nel tempo, fino alla seconda metà del secolo scorso, diventa un modo per leggere con altri occhi quanto sta accadendo su altri confini. Leggere l’Esodo Giuliano Dalmata, la diaspora di 300.000 anime che hanno dovuto abbandonare le loro case, la loro cultura e le loro tradizioni, è anche il modo per fare i conti con un periodo storico a noi vicinissimo che ancora non è entrato nella quotidianità della nostra tradizione culturale.