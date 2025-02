Quotidiano.net - Il Giappone limita l'uso dell'IA cinese DeepSeek per motivi di sicurezza

Leggi su Quotidiano.net

Il governose invita i dipendenti dei ministeri ee agenzie governative ad astenersi dall'utilizzare l'intelligenza artificiale (IA) sviluppata dalla startup, a causa di "preoccupazioni sulla gestionee informazioni personali" da partea società. Lo ha annunciato il capo di gabinetto Yoshimasa Hayashi durante una conferenza stampa, in concomitanza con la partenza del premier nipponico Shigeru Ishiba negli Stati Uniti per il vertice con il presidente Donald Trump. Le istituzioni governative che utilizzano applicazioni che riguardano l'intelligenza artificiale generativa, dovranno ottenere un'approvazione preventiva all'internoa propria organizzazione specificando l'ambito e gli scopi d'uso. "I ministeri e le istituzioni competenti che si occupano di questo problema lavoreranno insieme per affrontare la questionee intelligenze artificiali, inclusa l'app", ha detto Hayashi, aggiungendo che verranno istituiti quadri internazionali di cooperazione con le istituzioni governative di altri Paesi per raccogliere informazioni sul tema.