Tvzap.it - Il figlio 14enne del noto chef accoltellato da coetanei: poco fa la drammatica notizia

Mattia è rimasto vittima di una tragedia ed è scomparso a soli 14 anni. Si trovava in terapia intensiva dal 24 gennaio scorso. Purtroppo non ce l'ha fatta: il giovane è morto oggi, sabato 8 febbraio 2025, dopo un ricovero durato più di 10 giorni. Ildelera stato colpito da diverse coltellate da un coetaneo, mentre si trovava in un mercato di strada. Mattia Minguzzi, mortoildelloAndreaMattia eradelloAndrea Minguzzi e della a violoncellista Yasemin Akincilar, sposati dal 2009. Il ragazzo si trovava in ospedale da 14 giorni, dopo che era stato colpito con cinque coltellate mentre si trovava in un mercato di Kadikoy a Istanbul.