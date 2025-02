Sport.quotidiano.net - Il destino nelle nostre mani. "Partita chiave, mi fido dei giocatori. Castellini? È già pronto ed è forte»

di Michele Bufalino La strada da attraversare per la corsa alla Serie A è lastricata di difficoltà e la sfida tra Pisa e Cittadella si preannuncia ben più complicata di quanto la classifica possa far pensare, vuoi perché i nerazzurri hanno sempre trovato indigesti i granata tra le mura amiche, vuoi perché la gara dell’andata conserva un peso specifico importante, dopo la vittoria a tavolino. Il tecnico nerazzurro perciò chiama tutti a raccolta, dai propri ragazzi ai tifosi, invocando la bolgia. "Spero in un grande tifo - ha dichiarato Inzaghi -. Il Cittadella è una squadra moltoe gare come questa negli anni ci hanno insegnato in Serie B che non si possono prendere sotto gamba. Questa è unae spero che ise ne rendano conto, midi loro". Confermata l’assenza di Tramoni: "Lo riavremo col Cesena, avremmo potuto portarlo anche oggi, ma non volevamo rischiare, da martedì tornerà ad allenarsi con la squadra".