Ilfattoquotidiano.it - Il Csm si spacca su Lo Voi: i laici di destra vogliono l’incompatibilità del magistrato del caso Almasri. La denuncia del Dis a Perugia

che il procuratore di Roma sia dichiarato incompatibile. È alta tensione su Francesco Lo Voi, il capo dell’ufficio inquirente capitolino che nei giorni scorsi ha iscritto nel registro degli indagati i nomi della premier Giorgia Meloni, dei ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio e del sottosegretario Alfredo Mantovano. Un atto dovuto dopo l’esposto dell’avvocato Luigi Li Gotti sul, il torturatore libico che la Corte penale internazionale voleva arrestate ma che il nostro Paese ha rispedito in patria con un volo di Stato. Da quel momento Lo Voi è finito nel mirino delle forze di maggioranza. È lo stesso procuratore “del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona”, lo ha attaccato Meloni, manco fosse una “toga rossa”. In realtà Lo Voi è unmoderato, da sempre esponente di Magistratura indipendente, la corrente più conservatrice delle toghe.