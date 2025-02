Ilfoglio.it - Il comunista Antonello Trombadori, dai Gap all’abbandono della durezza ideologica

Nome purtroppo dimenticato dalle ultime generazioni pur interessate alla storia politica italiana del Novecento,(di cui è appena uscita da Castelvecchi una biografia a firma Mirko Bettozzi), era nato il 10 giugno 1917 a Roma, dove è morto il 19 gennaio 1993. Dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta nessun personaggio italiano ha rappresentato quanto lui la figura dell’intellettualeduro e puro, talvolta fin troppo duro. Non rammento come e dove l’ho incontrato per la prima volta. E’ un fatto che da amico e da interlocutore è stata una delle presenze più importantimia vita, una sorta di miniera cui attingevo senza sosta da quanto era inesauribile il bagaglio delle sue esperienze, del suo lavoro nei giornali, i suoi viaggi in Cina o in Vietnam quando quei Paesi erano davvero remotissimi, la sua frequentazione delle gallerie e delle mostre d’arte, le sue poesie anche.