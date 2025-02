Ilrestodelcarlino.it - Il Comune ricorda il maestro Udovisi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’amministrazione comunale di Rubiera, in occasione del giorno del ricordo, poserà, nei locali della scuola primaria De Amicis, una fotografia per non dimenticare Graziano, sopravvissuto alle foibe istriane. La cerimonia si terrà nella mattinata di lunedì 10 febbraio alle 10 alla presenza anche dei famigliari di: l’iniziativa è riservata principalmente agli studenti, ma con anche la possibilità di partecipare per alcuni cittadini esterni con accreditamento alla segreteria del sindaco. In seguito nel pomeriggio, alle 15 nella sala Lea Garofalo in via De Gasperi, nell’ambito delle attività dell’Università del tempo libero di Rubiera si terrà poi una lezione aperta a tutti su ‘La complessa vicenda del confine orientale’ a cura del prof. Daniel Degli Esposti. L’incontro è pubblico ad ingresso libero.