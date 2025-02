Ilrestodelcarlino.it - Il Comune progetta un’area per gli scuolabus. E l’asilo nido verrà ampliato con fondi ministeriali

Prosegue il programma dei lavori pubblici finalizzato a migliorare servizi e infrastrutture locali, con particolare riferimento al capoluogo. Ha spiegato il sindaco Elio Ivo Sassi: "Continuano i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità a cura dell’Ausl sul terreno comunale, che tra alcuni decenni potrà acquisirne la piena proprietà. L’investimento ammonta a un milione di euro, derivanti dadel ministero della Salute". "È invece completamente finanziato dall’Amministrazione comunale, per la cifra di cinquantacinquemila euro – ha aggiunto il primo cittadino – l’intervento di riqualificazione dell’arredo urbano in prossimità delle scuole, in via Fontanavecchia, con la creazione, a breve, didedicata al trasporto scolastico degli alunni dell’infanzia e della primaria, con pensilina, aiuola e marciapiedi, non distante dall’attuale ‘fermata’ deglidi piazza del Volontariato per ottimizzare il servizio" e renderlo decisamente più sicuro per i bambini.