Lanazione.it - Il Comune di Poppi si aggiudica all'asta l'area in via Macconi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 8 febbraio 2025 – Ildisiall'l'in via: dopo oltre un decennio di degrado, parte finalmente la riqualificazione della lottizzazione Erregi lungo via dei Cappuccini. Ildisi èto nei giorni scorsi le aste immobiliari per l’acquisto dei terreni nei pressi del cimitero di Ponte a. Era stata una promessa elettorale, ma provare ad attuarla non era per niente scontato. Attraverso una intensa attività amministrativa e grazie all’impegno di tutta la struttura comunale, l’amministrazione è riuscita a partecipare all’esecuzione immobiliare n.66/2021 per tutti i lotti edificabili, sia quelli interessati dai fabbricati in costruzione e in stato di abbandono, sia quelli liberi, impegnando circa 136.000 euro. Questo è il primo passo fondamentale per la rigenerazione dell’intera