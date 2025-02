Ilfattoquotidiano.it - Il Comune di Bari non sarà sciolto per infiltrazioni mafiose: scaduti i termini. Altre 2 società partecipate verso il commissariamento

Ildinonper. Il Ministero dell’Interno, nell’ultimo giorno utile, non ha portato la proposta di scioglimento in Consiglio dei ministri, ma si prepara a commissariaredue aziende comunali, Amgas e Multiservizi, oltre all’Amtab, già sotto amministrazione giudiziaria per decisione del Tribunale didel 26 febbraio 2024 dopo l’inchiesta “Codice Interno”. Secondo fonti ministeriali, il Viminale adotterà sanzioni nei confronti di alcuni dipendenti comunali ritenuti vicini ai clan mafiosi locali, sulla base della relazione trasmessa a ottobre dal prefetto di, Francesco Russo, al termine del lavoro della commissione di accesso.La decisione sul futuro dell’amministrazione era attesa da mesi, dopo l’inchiesta della Dda che aveva fatto emergere un intreccio tra mafia, politica e affari, spingendo il ministro dell’interno Piantedosi ad avviare l’iter di verifica.