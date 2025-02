Ilgiorno.it - Il Comune cancella tutti gli eventi

Ilha deciso dire tutte le manifestazioni previste, come segno di rispetto e vicinanza alla famiglia Rovagnati e a un’azienda le cui origini e la cui storia sono profondamente intrecciate col territorio. Il paese si fermerà per salutare per l’ultima volta Lorenzo Rovagnati, con l’annullamento delle iniziative e deglipubblici e l’invito a negozi e aziende della città ad abbassare le saracinesche durante i funerali. Il lutto cittadino è stato proclamato per 4 giorni, ossia da giovedì a oggi, oltre all’intera giornata in cui si svolgerà il funerale: la data delle esequie è ancora da fissare, ma è già certo che l’amministrazione guidata dal sindaco Luciano Casiraghi (in foto) sarà presente in forma ufficiale. Sindaco e Giunta hanno poi invitato associazioni e società sportive, cui è stato vicino in vita Lorenzo Rovagnati, a trovare ognuna per proprio conto il modo di esprimere un "commosso saluto" all’amministratore delegato del colosso alimentare, "nonché vicinanza alla sua famiglia".