Forlitoday.it - Il Comune aderisce alla campagna contro tutti i conflitti: "Diffondere la cultura della pace"

Leggi su Forlitoday.it

La Giunta deldi Bertinoro ha approvato l’adesione'Ripudia' promossa da Emergency per promuovere lamettendo in risalto l’articolo 11Costituzione Italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesalibertà degli altri popoli e come.