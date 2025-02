Fanpage.it - Il compagno di Nataly Quintanilla confessa l’omicidio durante l’interrogatorio: “Non volevo ucciderla”

Pablo Gonzalez Rivas hato di aver ucciso la compagna, la 40enne scomparsa lo scorso 24 gennaio a Milano. In un interrogatorio durato più di due ore, l'uomo avrebbe detto di non averlo fatto apposta e avrebbe indicato l'area in cui cercare il corpo della donna.