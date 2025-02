Secoloditalia.it - Il Comitato 10 Febbraio e le associazioni degli esuli: “La pacificazione passa per il rispetto dei morti”

Sdegno trasversale per l’oltraggio alla Foiba di Basovizza a poche ora dal Giorno del Ricordo del dramma delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Condanna durissima da parte del10e delle. Che da decenni tengono viva la memoria di una delle pagine più buie della nostra storia, per decenni ‘infoibata’ dalla storiografia ufficiale. “Gli atti vandalici perpetrati la scorsa notte sono una grave offesa ai Martiri delle foibe. I soliti ignoti hanno vergato frasi deliranti e provocatorie sul Monumento Nazionale di Basovizza. Laanche attraverso ildei, ma gli jugonostalgici, quando si avvicina il Giorno del Ricordo entrano in azione con atti vera e propria criminalità”. Così in una nota Silvano Olmi, presidente nazionale del10alla notizie delle tre scritte in lingua slava che hanno vandalizzato la foiba di Basovizza.