Il Cittadella batte il Pisa, all'Arena finisce 0-1

, 8 febbraio 2025 - Cadono i nerazzurri all'. Peccato perché la squadra era partita forte, sfiorando il gol con Morutan e Canestrelli, ma senza trovare la rete. Ilsi difende e spezzetta il gioco. Nella ripresa i nerazzurri segnano con Piccinini, ma il Var annulla il gol per un fallo sul portiere. Morutan spreca una grande occasione, poi Pandolfi colpisce in contropiede all’83’, gelando l’. Lind, nervoso per l’esultanza dell’avversario, si fa espellere. Ilresiste nel finale e porta via tre punti preziosi. PRIMO TEMPO – Parte subito fortissimo ilcon Morutan che, dopo pochi secondi, lancia Piccinini per il contropiede nerazzurro, poi è Sernicola a ottenere un corner. Al 10?, Lind viene lanciato in contropiede, viene atterrato al limite, ma l’arbitro fischia fallo da parte dell’attaccante su Capradossi.