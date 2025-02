Bergamonews.it - Il Circolino della Malpensata intitola la sala ipogea a Luigi Battaglia

Bergamo. Sabato 8 febbraio alle 15, alsi terrà la cerimonia dizione, figura centralevita civile e politica bergamasca, scomparso nel 2018.Il, noto anche come Cooperativa Dante Paci e Ferruccio Dell’Orto Caduti Partigiani, è un luogo storicosinistra bergamasca. Chiamato “La Piccola Russia” negli anni Sessanta, è stato un punto di riferimento per il Manifesto e il Pdup. Oggi continua a ospitare incontri, conferenze e concerti.Negli ultimi anni ilha attraversato difficoltà, ma ora rilancia dedicando la suaa uno dei suoi più appassionati animatori e protagonisti,, detto “Taia” (1944-2018), che ha lasciato nel nostro territorio un segno profondo incarnando valori di impegno civile, solidarietà e passione per la memoria storica.