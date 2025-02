Ilgiorno.it - Il circo torna tra le polemiche: "Lo spettacolo è in regola. Sarebbe bello senza animali"

A Nerviano si riaccende il dibattito sulla predel, una questione che negli anni scorsi aveva già visto la mobilitazione deglisti contro l’utilizzo deglinegli spettacoli. Anche questa volta le critiche non sono mancate, portando il tema all’attenzione dell’amministrazione comunale. La sindaca Daniela Colombo ha affrontato la questione con un lungo intervento sui social, chiarendo la posizione del Comune. "Ilè attualmente allestito su un’area privata conre autorizzazione da parte della proprietà del terreno – ha spiegato –. Inoltre, sono state attivate le autorità sanitarie competenti per verificare se vi siano ragioni ostative rispetto alla salute e all’utilizzo degli. Dal punto di vista amministrativo e veterinario, tutti gli adempimenti saranno espletati e, in caso di esito positivo, il Comune non può intervenire per impedire un’attivitàta da un’intesa tra privati e supportata da una relazione di Ats".