Il cibo non si butta | Riduciamo gli sprechi

Mercoledì scorso si è celebrata la Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, un’occasione per riflettere sull’importanza della valorizzazione delle risorse disponibili. Diverse iniziative sono state avviate sul territorio per contrastare questo fenomeno, con progetti che coniugano sostenibilità e solidarietà. Tra le realtà più attive, il Gruppo Hera porta avanti dal 2009 il progetto ‘Amico’, sviluppato in collaborazione con Last Minute Market, impresa sociale dell’Università di Bologna, impegnata nella lotta allo spreco. Attivata a Forlì nel 2023, l’iniziativa ha permesso di recuperare più di 3mila pasti per un valore di oltre 11mila euro. Le eccedenze vengono ritirate dalla Comunità Papa Giovanni XXIII e destinate al Villaggio della Gioia di Fornò, offrendo sostegno a persone con problemi di dipendenze.