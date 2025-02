Iodonna.it - Il cast di FolleMente, il nuovo film di Paolo Genovese vi aspetta al cinema il 20 febbraio... "se non avete niente di meglio da fare"

Metti insieme Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria e avrai ildi, ildialdal 20.Li abbiamo incontrati nel backstage ed ecco come ci invitano ad andare in sala. Leggi anche ›e il rumore dei segreti, la trama delLa nostra mente è un posto molto affollato, siamo tutti pluriabitati con tante diverse personalità che devono convivere tra di loro. Razionali, romantiche, istintive, a volte folli. Ma chi comanda veramente?è la storia di un primo appuntamento, una divertente commedia romantica che ci fa entrare nei pensieri dei due protagonisti per scoprire i meccanismi misteriosi che ci fanno agire.