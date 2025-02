Lortica.it - Il Carnevale dell’Orciolaia: boicottato o solo trascurato?

Se fossimo cinici, potremmo dire che ilsta vivendo i suoi ultimi giorni,da un’amministrazione che sembra più interessata a cancellare tradizioni che a valorizzarle. Ma siccome non vogliamo pensare male, ci limitiamo a constatare i fatti: un evento che resiste da quasi 60 anni viene ogni anno ostacolato, posticipato, ridimensionato.Quest’anno la scusa è la viabilità. Il mercato delle pulci cade nella stessa data, e quindi ilviene rinviato. Non sia mai che due eventi possano coesistere e rendere la città viva! Avevano pensato a Parco Ducci come alternativa, ma anche lì non va bene: i coriandoli, seppur ecologici, restano tra l’erba.Non bastasse, ilavrebbe dovuto svolgersi per tre domeniche, il 16 e il 23 febbraio e il 2 marzo, ma quest’ultima data era stata inizialmente eliminata perché – udite udite – tre domeniche erano troppe per l’area.