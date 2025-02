Il capo allenatore del Derby Sack Paul Warne mentre Rams lasciava lo scarto di retrocessione dal successore permanente di Wayne Rooney

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-07 18:01:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:si è separato con ila seguito di una triste serie di risultati che li ha lasciati languire nella zona didel campionato.Una sconfitta per 2-0 contro lo Sheffield United nel fine settimana ha visto iscendere al 22 ° nel tavolo, seduti a due punti alla deriva della sicurezza con solo 16 partite rimaste da giocare. #Il loro crollo attuale comprende sette perdite consecutive del campionato – la loro peggiore lega in 17 anni – e un totale di otto sconfitte in tutte le competizioni dalla fine di dicembre., che ha preso il comando a Pride Park nel settembre 2022 pochi mesi dopo chesi è dimesso da boss del, ha guidato il club alla promozione della League One la scorsa stagione, assicurando il loro ritorno al secondo livello alla prima volta.