Ilrestodelcarlino.it - Il cantiere ex Stracca: "Voragine pericolosa". Ma qualcosa si muove

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Cari sindaco e assessori, sull’exnon credo abbiate capito la gravità della situazione". Inizia così la lettera-denuncia scritta da Valeria Campanella (Altra Idea di Città), consigliera del Cpt 1, preoccupata dalle sorti di una rischio nel cuore della città. Gli ultimi mesi sono stati difficili, il rischio di un’implosione del progetto del condominio green della città è ancora forte, sebbene ci siano segnali positivi e in controtendenza. Dal periodo natalizio a oggi i lavori hanno continuato a procedere, sebbene a rilento, in attesa di una svolta legata all’ingresso nella compagine di gestione di nuovi imprenditori. Le trattative stanno andando avanti e febbraio potrebbe essere il mese della svolta. Ieri mattina, intanto, insono arrivati una serie di bilici carichi di materiale destinato ai solai dell’edificio tra via Montebello e via Curtatone.