Sport.quotidiano.net - Il cammino verso la salvezza. Ripari: "Civitanovese, serve più cattiveria»

"Anche se cinque punti sono tanti, ladeve continuare a credere nelladiretta". A parlare è Carlo, ex giocatore e allenatore di grandi club, ma soprattutto tifoso rossoblù molto presente dalle parti del Polisportivo. "Ho visto – racconta – la gara di domenica scorsa contro l’Avezzano e credo che la sconfitta sia stata immeritata. Quantomeno il pareggio sarebbe stato più giusto. Certo, in casa bisogna dare qualcosa in più. A voltemaggiore"., classe 1942, è cresciuto calcisticamente nella, poi ha calcato i campi della serie A con il Napoli. Appesi gli scarpini al chiodo, è stato vice allenatore di Aldo Agroppi a Pescara e a Perugia e di Luis Vinicio all’Udinese, quindi tecnico di Vis Pesaro, Bisceglie, Frosinone e Maceratese.