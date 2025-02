Sport.quotidiano.net - Il Brescia si illude ma con la Salernitana finisce 0-0

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si chiude a reti inviolate l’anticipo tra. Un pareggio che presenta diverse analisi in chiave biancazzurra visto che da una parte consente alla squadra di Maran, nonostante le numerose assenze, di mantenere le distanze con una pericolante, mentre dall’altra prolunga il digiuno di vittorie al “Rigamonti” delle Rondinelle. La compaginena si mantiene così a distanza di sicurezza dalla zona rossa della classifica, ma non riesce a spiccare il passo in avanti che avrebbe potuto riaprire in modo significativo il discorso-play off. Ilsi presenta in campo con un nutrito elenco di indisponibili, incrementato nell’immediata vigilia della gara dai febbricitanti Moncini e Lezzerini, ma l’avvio è su buoni ritmi. Passano solo 7’ e Besaggio manda la palla in rete riprendendo una respinta di Christensen su conclusione di Borrelli.