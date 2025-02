Lettera43.it - Il boom della moda tradizionale cinese e l’aumento delle mense per bambini in Giappone: le news dall’Asia

Leggi su Lettera43.it

Pratico, allae glamour. Il qipao, l’abitofemminile, è tornato a essere un simbolo di eleganza. Non solo in patria ma anche all’estero. Conosciuto anche come cheongsam, è caratterizzato da un colletto alla coreana, una silhouette aderente, uno spacco laterale fino alla coscia e colori sgargianti. Questo antico vestito è diventato negli anni fonte di ispirazione per stilisti e brand di alta, sia cinesi sia occidentali, da Guo Pei a Shiatzy Chen, da Carolina Herrera a Tom Ford. Già nel 2004, al Festival di Cannes, la star Gong Li sfilò indossando un abito che ricordava il qipao, proprio come Taylor Swift ai Grammy del 2012 e Rita Ora al Met Gala di New York del 2015. Il vero e propriodell’abito si è però avuto in Cina. Secondo gli ultimi dati raccolti dal JD Research Institute for Consumption and Industrial Development, tra il 2019 e il 2022 il numero di cinesi che hanno acquistato prodotti legati alla culturaè cresciuto del 74 per cento, mentre le vendite sono aumentate del 355 per cento.