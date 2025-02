Anteprima24.it - Ieri in Campania: bimba nata morta in ospedale, il padre presenta denuncia

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, venerdì 7 febbraio 2025. Avellino – Da cinque anni, “per cause di forza maggiore”, si era collegato alla rete condominiale per rifornire la propria abitazione di energia elettrica. Così si è giustificato un 70enne di Mosciano, in provincia di Avellino, nell’udienza di convalida dell’arresto da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro per furto aggravato ai danni del’Acer, proprietaria dell’immobile di edilizia popolare in cui l’uomo abita. (LEGGI QUI) Benevento – La mazzata sui lavoratori è tremenda. Hanon Systems ha deciso di chiudere entro giugno lo stabilimento di contrada Olivola. I numeri previsti e auspicati della produzione di un’azienda leader nelle soluzioni innovative di gestione termica ed energetica, dicono gli emissari della multinazionale coreana, non possono essere conseguiti dalle attuali unità lavorative sannite per la obsolescenza dei macchinari e per la stessa struttura logistica dello stabilimento: così a Seul hanno deciso di cancellare Benevento.