IA, mentre l’Europa regola Pechino e Washington avanzano

L’intelligenza artificiale rappresenta una delle tecnologie più trasformative del nostro tempo, in grado di ridefinire i paradigmi dell’economia in settori come sanità, industria, trasporti e difesa. Tuttavia, con il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale emergono questioni complesse legate all’etica, alla sicurezza e alla concorrenza globale.l’Unione europea si prepara a consolidare il proprio approccio normativo attraverso l’AI Act, gli Stati Uniti e la Cina adottano strategie molto diverse, creando un panorama competitivo che pone sfide significative per Bruxelles.Con il vertice internazionale sull’intelligenza artificiale di Parigi previsto per il 10 e 11 febbraio 2025, l’Ue avrà un’importante occasione per definire il proprio ruolo in un contesto globale sempre più frammentato.