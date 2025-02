Ilgiorno.it - I venti di crisi le prospettive la svolta cercata

Villois L'anno appena terminato è stato un anno complesso per il sistema socio-economico lombardo, la crescita del Pil si è fermata a uno striminzito + 0,5%, addirittura inferiore al nazionale, a concorrere in maniera rilevante è la stata la contrazione dell’export, con un calo di mezzo punto, mentre il forte ridimensionamento dell’inflazione sotto il punto percentuale non è bastato a rianimare i consumi e la propensione al risparmio, così come gli indicatori del potere di acquisto, vincolato al reddito pro-capite, sono rimasti al palo, gravati dal quasi 20% dell’inflazione degli ultimi due anni precedenti, che per il carrello della spesa di alimentari e beni primari è stato ulteriormente superiore di almeno 5-6 punti. Gli effetti negativi della crescita inflattiva purtroppo si protrarranno nell’anno in corso e il prossimo, allentandosi solo in presenza di una ripresa dei cicli economici che superi il punto e mezzo, tanta è stata l’incidenza dell’inflazione sul biennio precedente.