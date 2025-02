Dayitalianews.com - I Servizi segreti denunciano il procuratore Lo Voi: ‘Diffuse carte riservate’

Leggi su Dayitalianews.com

L’esposto deia Perugia per il fascicolo sugli 007L’esposto presentato a Perugia accusa ilcapo di Roma di aver mal gestito il fascicolo sul capo di gabinetto della premier Meloni.L’iniziativa era nell’aria da giorni, ma è ora l’Ansa a diffondere la notizia. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, cioè, il vertice deiitaliani, nella persona dell’attuale direttore Vittorio Rizzi, ha presentato un esposto alla procura di Perugia (competente sui magistrati di Roma) nei confronti delcapo di Roma, Francesco Lo Voi. L’accusa è di aver violato la legge che tutela proprio gli agenti di sicurezza italiani, in particolare l’articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007, quando è stata allegata al fascicolo di indagine sul presunto spionaggio ai danni del capo di gabinetto di palazzo Chigi, Gaetano Caputi, anche una informativa di intelligence.