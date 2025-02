Ilveggente.it - I pronostici di sabato 8 febbraio: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

di: prima degli spareggi di Champions League ed Europa League, tornano in campo i principali campionati europei.Gasperini pur senza Carnesecchi, Scalvini, Kolasinac, Lookman, Scamacca e Kossounou ha l’occasione giusta per ripartire contro il Verona, una squadra che nelle ultime due giornate ha fatto degli importanti passi in avanti nella lotta per non retrocedere. Il mercato invernale, però, gli ha portato via uno dei giocatori migliori, il centrocampista Belahyane, finito alla Lazio.IdiA, FA Cup,1 (LaPresse) – Ilveggente.it Pur essendo lontana dalla sua migliore forma, l’Atalanta dovrebbe tornare a vincere contro il Verona. Non ci aspettiamo una goleada come all’andata, quando la Dea strapazzò 6-1 gli scaligeri, ma è probabile che, come avvenne lo scorso ottobre, i gol complessivi siano almeno tre.