Abruzzo24ore.tv - I ponti di primavera 2025: come ottenere vacanze lunghe con pochi giorni di ferie

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - Approfitta deiprimaverili per massimizzare le tue. Scoprisfruttare al meglio ifestivi e goderticondi. Lasarà il periodo perfetto per organizzare una serie dipause grazie alla combinazione favorevole di festività e. Se haidia disposizione, questo sarà un anno d'oro per pianificare viaggi o semplicemente goderti un meritato riposo senza dover sacrificare troppo tempo. Rispetto al 2024, l’anno nuovo offre un calendario decisamente più conveniente, ideale per pianificare diverse escursioni e rilassanti weekend fuori città.sfruttare al massimo lacondiUn'occasione unica si presenta con il trittico di festività che include Pasqua (20 aprile), il 25 aprile (Festa della Liberazione) e il 1 maggio (Festa del Lavoro).