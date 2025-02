Quifinanza.it - I più importanti bandi sull’idrogeno a cui le imprese italiane possono partecipare

Leggi su Quifinanza.it

La produzione di idrogeno verde, tramite elettrolisi, è senza dubito un’alternativa pulita essenziale per diverse applicazioni industriali e legate alla mobilità. Per raggiungere l’obiettivo Ue contenuto nel programma REPowerEU di produzione di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile entro il 2030, tra il 2025 e il 2027 saranno messi in funzione numerosi progetti di produzione elettrolitica su larga scala, soprattutto grazie alle cospicue sovvenzioni a livello nazionale e europeo, come per esempio il Fondo per l’innovazione e l’Ipcei (attualmente le risorse di quest’ultimo sono già stanziate a 11, tra cui una italiana). Altri progetti di idrogeno rinnovabile su larga scala saranno sostenuti dalla Banca europea dell’idrogeno.Per raggiungere questi obiettivi sono necessari però ampi sforzi a causa delle tante sfide tecniche, normative ed economiche da affrontare, come l’integrazione degli impianti di elettrolisi nei sistemi energetici (reti elettriche, di riscaldamento e di gas, sia sulla rete elettrica che fuori dalla rete elettrica, on e offshore) alimentati con energia rinnovabile variabile e la gestione integrata del calore, sia all’interno dell’impianto di elettrolisi che in relazione alle infrastrutture e agli usi esterni.