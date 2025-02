Ilgiorno.it - I guantini da riconsegnare e il nuovo lavoro: Jhoanna Nataly non voleva morire. Le bugie che inchiodano il compagno

Milano, 8 febbraio 2025 – Il cadavere non c’è ancora. Così come manca il movente. Eppure i filmati registrati dalle telecamere di piazza dei Daini 4/2 e gli elementi raccolti dagli investigatori della Omicidi di via Moscova hanno messo in luce una lunga serie di incongruenze e palesi contraddizioni tra il racconto che Pablo Gonzalez Rivas ha accreditato negli ultimi giorni e la realtà ricostruita attraverso i fotogrammi e le testimonianze di chi conosceva bene la salvadoregnaQuintanilla Valle. Ad esempio, il quarantottenne ha sostenuto nella denuncia ai carabinieri del 31 gennaio che la compagna aveva pensieri di morte. In realtà, i racconti di chi frequentava abitualmente la quarantenne tratteggiano un identikit del tutto opposto. Un identikit che parla di una donna che aveva progetti di vita anche a lunga scadenza: basti dire che una settimana dopo il giorno in cui sarebbe stata assassinata aveva in programma un colloquio di