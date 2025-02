Bergamonews.it - I giovani della Val Seriana “sempre in Pista”: laboratori, corsi e il primo contest musicale per talenti locali

Leggi su Bergamonews.it

Clusone. In alta valle isono al centro delle progettualità future. In Valal via il nuovo progetto “in!”, con un palinsesto diformativi ededicati alle nuove leve del territorio.Nata dalla volontà di offrire nuove opportunità ai ragazzi dai 15 ai 34 anni, l’iniziativa è stata finanziata grazie al bando regionale “La Lombardia è dei” che ha portato in valle 42mila euro: il bando sostiene inella costruzione del proprio progetto di vita e mira al potenziamentorete dei servizi già presenti nell’area in cui vivono.A contribuire al progetto, per arrivare ad una quota totale di 60mila euro, anche le amministrazioni: capofila è il Comune di Clusone, ma partecipano anche Ardesio, Onore, Piario, Rovetta e Villa d’Ogna. I primisono in partenza nel mese di febbraio, mentre la novità assoluta è ilper, “FaRe Musica sul Serio”.