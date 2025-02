Liberoquotidiano.it - "I cowboys", un film in cui John Wayne rifà il mito di sé stesso

Leggi su Liberoquotidiano.it

Rete 4 ore 16.05. Con, Bruce Dern e Roscoe Lee Browne. Regia di Mark Rydell. Produzione Usa 1972. Durata: 2 ore e 14 minuti LA TRAMA Un vecchio allevatore deve trasferire la sua mandria ai mercati del MidWest. Ma si trova senza(gli uomini validi son tutti in guerra). Perciò arruola una banda di ragazzini tra i dieci e i sedici anni. Diventeranno uomini nel corso del viaggio. Quando il vecchio è ucciso da un predone lo vendicano. E portano la mandria a destinazione. PERCHÈ VEDERLO Perché è un altro bell'esempio della messa in cinema di un tema caro delamericano, non solo nelle storie di frontiera. Il passaggio all'età adulta, con tutto il dolore che comporta.ildi sé(indimenticabile la scena della morte).