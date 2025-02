Ilfattoquotidiano.it - I Baltici recidono l’ultimo legame con la Russia: si staccano dalla rete elettrica di Mosca. Timori per cyberattacchi

A Vilnius, capitale della Lituania, le temperature al momento si aggirano attorno allo zero, ma spesso scendono sotto. Non certo il miglior periodo dell’anno per visitare la città. Ma l’evento che sta per avvenire è di portata storica e allora anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, non si farà mancare una tappa in terra lituana. Le tre repubbliche baltiche, da nord a sud Estonia, Lettonia e Lituania, si staccheranno definitivamenterussa, un colnto che rappresenta uno degli ultimi residuati dell’epoca in cui facevano parte dell’Unione Sovietica. Utilizzando l’acronimo BRELL, dalle iniziali dei paesi coinvolti, il Cremlino aveva sviluppato unacongiunta coinvolgendo anche la Bielo.Va detto che i tre Paesi avevano già interrotto definitivamente gli acquisti di elettricità dadopo il febbraio 2022 e l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, ma le loro reti erano rimaste collegate a quella della, lasciando a quest’ultima il controllo sul flusso e la stabilità della frequenza dell’intero sistema, importante soprattutto per il settore produttivo e quello infrastrutturale.