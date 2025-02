Top-games.it - I 5 giochi più giocati del momento

Leggi su Top-games.it

Molti titoli quando escono segnano dei record che possono essere legati al numero di utenti collegati contemporaneamente online o una quantità incredibile di copie vendute in un determinatoche li rendono dei veri e propri fenomeni anche se il gioco in se può non sembrare un granché. Oggi vogliamo farvi vedere i 5piùalavvertendovi però che è una classifica che lederà la sensibilità di noi “boomer”.Minecraft, uno deipiùdelL’avventura sandbox sviluppata dallo svedese Markus Peon ha segnato davvero una generazione di nuovi giocatori. Uscito nel 2011 per Pc, è stato successivamente convertito per qualsiasi piattaforma esistente ed è stato tradotto i 139 lingue.Con più di 200 milioni di copie vendute e una media di 100 milioni di giocatori attivi al mese, Minecraft è davvero un titolo che ha spopolato e il suo successo non accenna a diminuire nonostante ai giocatori più vetusti non vada molto a genio.