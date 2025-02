Sololaroma.it - Hummels e Paredes “in vacanza”, tifosi furiosi: Roma inedita a Venezia

Si è aperta con l’1-2 della Juventus sul Como la 24ª giornata di Serie A, con lache attende il suo turno e sarà di scena al Penzo di, nel lunch match di domenica. Le scorie della sconfitta contro il Milan, valsa l’eliminazione dalla Coppa Italia, sono ancora presenti, ma le prossime due settimane sono cruciali per la stagione giallorossa, tra speranze di rimonta in campionato ed un Europa League ormai obiettivo principale della squadra. Non un’atmosfera idilliaca nella capitale, anche dopo le parole di Ranieri suin conferenza stampa.“Ho dato loro una. Con le altre gestioni hanno giocato poco mentre con me sempre, devono recuperare energie”, ha dichiarato il tecnico, e tale frase, seppur legittima in un contesto di turnover per i vari impegni in calendario, ha fatto infuriare molti, piuttosto ironici sui social: “Vorrei anche io un datore di lavoro come Claudio”.