Quotidiano.net - Herzog denuncia crimine contro l'umanità dopo rilascio ostaggi israeliani da Hamas

Il presidente israeliano Isaacha parlato di "l'" commentando le immagini dei treripresi sul palco die apparsi fisicamente provati, rilasciati questa mattina. "Ecco come appare unl'! - ha scrittosu X -. Il mondo intero deve guardare direttamente Ohad, Or ed Eli, che tornano491 giorni di inferno, affamati, emaciati e addolorati, sfruttati in uno spettacolo cinico e crudele da vili assassini. Ci consola il fatto che vengano restituiti vivi alle braccia dei loro cari".