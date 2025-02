Ilrestodelcarlino.it - "Her journey, her power". Premiato il progetto delle studentesse Unimc

Valeriya Alexandrova (Russia), Iryna Darashenka (Bielorussia), Yulia Makohon (Ucraina), Eronida Mataj (Albania), Irene David Njau (Tanzania) e Junlin Yan (Cina) sono le componenti del team vincitore di "Impresa in aula", con il"Her, her". Lesi sono aggiudicate il premio "Startup generation". Docenti e studenti sono stati impegnati in un corso su creatività e innovazione, con la supervisione della prof Laura Marchegiani. L’idea di impresa è nata durante le lezioni della docente Mara Cerquetti, sotto la guida di Sabrina Tomasi e con il supportotutor Concetta Ferrara e Giulia Lapucci. "Her, her" propone esperienze turistiche trasformative rivolte a un target femminile.