Harry Potter, la serie tv sembra aver trovato l'attrice che darà il volto a Petunia Dursley

Latv dista ancora cercando gli attori che daranno le sembianze ai nuovi protagonisti eche un'sia la preferita per interpretareLe riprese dellatelevisiva didella HBO inizieranno quest'estate e, sebbene non siano ancora stati annunciati casting ufficiali, sono circolati diversi nomi per molti degli adulti che popolano il Mondo Magico. Paapa Essiedu sarebbe in trattative per interpretare Severus Piton, mentre Mark Strong e Mark Rylance sono tra i papabili per Albus Silente. Sharon Horgan e Rachel Weisz potrebbero essere nel radar della rete via cavo per Minerva McGonagall, mentre Brett Goldsteinil probabile candidato ad interpretare Hagrid., ladi HBO hala sua? Oggi, lo scooper Daniel Richtman riporta .