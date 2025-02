Iodonna.it - Hanno deciso di sfidare le convenzioni in un settore dominato dagli uomini, quello dei tassisti su moto, chiamati "boda-boda". E attraverso un programma di formazione, hanno imparato a guidare, a difendersi e a riparare i loro mezzi, ottenendo indipendenza economica e nuova fiducia in sé stesse

Nelle terre rosse del Kenya, dove le strade si snodano tra pianure e colline, una rivoluzione silenziosa è in corso. Non si tratta di battaglie armate o sommosse, ma di una trasche avviene su due ruote, guidata da donne coraggiose e determinate: leGirls. Queste donne, vestite di rosa e con icaschi colorati, stanno sfidando un mondo, conquistando le strade e cambiando le proprie vite e quelle dellecomunità. La guerra contro le donne X Un’opportunità nascosta in unmaschileTutta la storia ha inizio con Monica Atieno, una madre di tre figli in cerca di una soluzione per migliorare le condizioni economiche della famiglia.