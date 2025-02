Metropolitanmagazine.it - Hamas oggi libera tre ostaggi, chi sono Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami

Gliche saranno rilasciati, secondoe Israele,: Eli, 52 anni;Ben Ami, 56 anni; e Or, 34 anni.stati tutti rapiti durante l’attacco guidato dacontro Israele il 7 ottobre 2023. Sarà il quinto scambio diper prigionieri da quando è iniziato il cessate il fuoco il 19 gennaio. La prima fase del cessate il fuoco prevede il rilascio di 33e quasi 2.000 prigionieri, il ritorno dei palestinesi nella parte settentrionale di Gaza e un aumento degli aiuti umanitari nel territorio devastato. La scorsa settimana, ai palestinesi feriti è stato permesso di lasciare Gaza per l’Egitto per la prima volta da maggio.Chiglichelibereràha annunciato che domani sarannoti i treEli, OrBen Ami, tre civili adulti di sesso maschile, in cambio della scarcerazione, da parte di Israele, di 183 detenuti palestinesi.