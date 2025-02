Lettera43.it - Hamas ha liberato i tre ostaggi Eli Sharabi, Ohad Ben Ami e Or Levy

Nuovo scambio di prigionieri, il quinto, dopo l’accordo sul cessate il fuoco tra Israele e. Il gruppo islamista ha rilasciato i treEliBen Ami e Or, in cambio della scarcerazione di 183 detenuti palestinesi, tra cui 111 abitanti di Gaza arrestati nella Striscia dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023. Prima di essere consegnati alla Croce Rossa, i treisraeliani sono stati fatti salire su un palco allestito daa Deir al-Balah, affiancati da miliziani armati e a volto coperto.Hostages Eli, Or, andBen Ami are handed over byto the Red Cross at a stage in central Gaza’s Deir al-Balah. pic.twitter.com/h5gm1xOcVF— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 8, 2025I tresaranno scortati fuori da Gaza dai militari dell’Idf fino a una base militare vicino a Re’im, dove verranno sottoposti a un primo controllo fisico e incontreranno le loro famiglie.