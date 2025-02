Internews24.com - Hakimi, allontanate definitivamente le voci sull’addio dell’ex Inter: ufficiale il rinnovo col PSG! Il comunicato e le sue parole

di Redazioneleilcol PSG! Ile ledel marocchinoLa notizia era nell’area da settimane, ma oggi è arrivata l’ufficialità: Achrafha rinnovato il proprio contratto col PSG fino al 2029. L’esterno marocchino, ex, era stato timidamente accostato ai nerazzurri anche in chiave mercato, ma si trattava di semplici rumors. Questo l’annunciodel club parigino e ledell’esterno.?? Achraf: « Nous avons de grandes choses à accomplir ensemble » ???— Paris Saint-Germain (@PSGinside) February 8, 2025 IL– «Il Paris Saint-Germain è molto orgoglioso di annunciare il prolungamento del contratto del suo allenatore Luis Enrique fino al 2027, così come quello dei suoi giocatori, Achraf(2029), Vitinha (2029), Nuno Mendes (2029) e Yoram Zague (2028).