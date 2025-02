Tarantinitime.it - Ha un malore in palestra, salvato da medico che si stava allenando

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoUn uomo di 64 anni ha avvertito unmentre si trovava in. Durante una sessione di spinning, è stato colpito da un infarto. Fortunatamente, nella stessa struttura si trovavano un cardiologo in servizio presso la casa di cura Villa Verde e un’infermiera. I due, insieme al personal trainer del, non hanno esitato nemmeno un attimo e sono subito intervenuti. Grazie alle manovre di primo soccorso, tra cui massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca, i tre “eroi per caso” sono riusciti a far ripartire il cuore dell’uomo, che è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata in codice rosso. Questa tempestiva azione ha dimostrato come la prontezza e la professionalità possano fare la differenza nel salvare una vita.L'articolo Ha unindache siproviene da Tarantini Time Quotidiano.