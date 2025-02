Ilfattoquotidiano.it - “Ha un carattere di me**a. Ho sofferto, è stato terribile”: Marcello Cirillo ritrova Giancarlo Magalli in tv e lo gela in diretta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Undi mer*a“. Non ci gira troppo intornoparlando del collega (e amico). Lo fa con pungente ironia a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno. Il contesto. Durante la puntata andata in onda ieri, venerdì 7 febbraio, tra i temi affrontati in puntata c’era quello dei colleghi che non vanno d’accordo. Nella fattispecie ci si è concentrati sulle rivalità tra professionisti conosciuti nel mondo dello spettacolo. Per esempioe Adriana Volpe – entrambi presenti nel salotto di Rai Uno – che sono addirittura arrivati a scontrarsi legalmente fino a rasserenare i rapporti, solo di recente. Tornando all’episodio accennato in apertura, ecco com’è scaturita la dinamica.“Adriana Volpe enegli ultimi anni sono stati un po’ così, con litigate tra vari tribunali e la settimana scorsa abbiamo avuto un video-messaggio molto carino del terzo,, che dice: ‘Va bene ragazzi, dopo Sanremo ci vediamo’”, ha detto Balivo.